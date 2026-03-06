Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi çarşamba günü yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacaktır" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacaktır.



Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır. pic.twitter.com/2QNV4EzuPo — TFF (@TFF_Org) March 6, 2026