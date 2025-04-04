Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi. Büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final mücadelelerinden galibiyetle ayrılan dört takım, kupayı müzesine götürmek için artık yalnızca iki adım uzaklıkta.

Yarı finale kimler kaldı?

Çeyrek finalde rakiplerini mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe, adlarını yarı finale yazdırmayı başardı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe karşısında galibiyet alırken, Trabzonspor ve Konyaspor da kendi evinde oynadıkları maçlarda tur biletini aldı. Sürpriz bir başarıya imza atan Göztepe ise Beşiktaş’ı saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.

Kim kiminle eşleşti?

Yarı finalde Trabzonspor, Göztepe ile eşleşti. Diğer yarı finalde ise Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar kupayı alarak sezonu çifte kupayla tamamlama hedefindeyken, Konyaspor da tarih yazmak istiyor.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Yarı final karşılaşmaları 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ev sahibi takımlar kura çekimiyle belirlenecek ve kazananlar, 2025 Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde karşı karşıya gelecek.