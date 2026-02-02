  1. Ekonomim
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

