Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 4. haftasında yarın 4 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeniçarşı - Kocaelispor: Melih Aldemira

