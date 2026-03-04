  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli olduGaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli olduSpor

 

AYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunduAYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunduGündem

 

Kupada kritik viraj: Fenerbahçe bu akşam Gaziantep deplasmanında!Kupada kritik viraj: Fenerbahçe bu akşam Gaziantep deplasmanında!Spor

 