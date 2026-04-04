Zirve yolunda Trabzonspor, Galatasaray'a geçit vermedi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray 2-1 mağlup etti. Zirvede puan farkı maç fazlası ile 1'e indi.
Galatasaray 64 puanda kaldı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.
Trabzonsporda galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.
İlk yarıdan notlar
4. dakikada Pina’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi takip eden Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
19. dakikada Pina'nın pasıyla ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
26. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında topla bulaşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
30.dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.
İkinci yarıdan notlar
48. dakikada sol taraftan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte Singo'nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
62. dakikada sağdan Nwakaeme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chibuike Nwaiwu kafayla topu filelere gönderdi. 2-1