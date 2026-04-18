Zirvede puan farkı 4'e çıktı
Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği 2-1 mağlup ederek 3 puanı almayı bildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede Fenerbahçe ile arasındaki farkı yeniden 4'e yükselterek 71 puan yaptı.
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Icardi, 35’inci dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği’nin tek golü ise 77’nci dakikada Niang’dan geldi.
İlk yarıdan notlar
2. dakikada gelişen sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin pasında Yunus tek dokunuşla meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Defansın arkasına sarkan Mauro Icardi, burada tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada Jakobs'in sol kanattan yerden pasında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak Goutas'tan döndü.
35. dakikada gelişen Leroy Sane'nin pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında topla buluştu. Sara'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte Yunus Akgün ağlara gönderdi. 0-2
İkinci yarıdan notlar
59. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
61. dakikada Sallai'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Sane'nin vuruşuna meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
66. dakikada Metehan'ın sol kanattan ortasında Koita topu takip etti ve pasını Traore'ye aktardı. Traore'nin pasında penaltı noktasında buluşan Niang, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
80. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında arka tarafta kaleci Velho topu tokatladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Torreira'nın sol çaprazdan vole vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
85. dakikada Lang'ın sol kanattan pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.