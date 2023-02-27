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Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün cenazesi, toprağa verildi.

Haber Merkezi
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Yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle başvurduğu hastanede organ yetmezliği sebebiyle dün 79 yaşında hayatını kaybeden Şengül için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Can Gebetaş ile Ruşen Çetin, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat ve eski bakanlardan Mehmet Ağar katıldı.

Ziya Şengül'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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