Zlatan Ibrahimovic, Milan'a geri dönüyor
Milan'a yönetici olarak dönen Zlatan Ibrahimovic'in, Spor, Medya ve Eğlence yatırım portföyüne Operasyon Ortağı olarak atandığı bildirildi.
Zlatan Ibrahimovic, haziran ayının başında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.
İsveçli futbolcunun son zamanlarda kulüp sahibi Gerry Cardinale ile kulüpte bir yöneticilik pozisyonu hakkında konuştuğu aktarıldı.
Ayrıca teknik direktör Stefano Pioli ile de teknik kadroda yer alma konusunu görüştüğü bildirildi.
Tavsiyelerine danışılacak
NTV'nin aktardığına göre Ibrahimovic, yeni görevinde takım sahibi Cardinale ve Milan'a tavsiyelerde bulunacak.
RedBird Capital Partners, bugün Zlatan Ibrahimovic'in Spor, Medya ve Eğlence yatırım portföyüne Operasyon Ortağı olarak atandığını duyurdu.
Zlatan'ın Milan'ın Üst Yönetimine Kıdemli Danışman olarak da hizmet vereceği belirtildi.