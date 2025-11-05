Zorbay Küçük’ün bahis hesaplarında yeni detaylar ortaya çıktı

Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında, “bahis oynadığı” iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun, Küçük adına açıldığı öne sürülen hesaplara ilişkin Nesine ve Misli adlı yasal bahis platformlarına gönderdiği yazılara yanıt geldi.

Para yatırılmadı, hoş geldin bonusu ile bahis oynandı

Nesine (D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.), savcılığa gönderdiği açıklamada, söz konusu hesabın Zorbay Küçük’ün T.C. kimlik numarasıyla açıldığını, ancak kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin Küçük’e ait olmadığını belirtti. Şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığını, yalnızca sisteme tanımlı “hoş geldin bonusu” ile oyun oynandığını bildirdi.

Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. de gönderdiği yanıtta, üyeliğin Mernis verileri üzerinden doğrulandığını ancak kullanıcıya ait telefon ve banka bilgilerinin farklı kişiler adına kayıtlı olduğunu aktardı. Misli, hesapta yalnızca “Yeni Üye Bonusu” kapsamında 20 TL değerinde bonus puanla tek bir kupon oynandığını ve bu kuponun kaybettiğini açıkladı.

"Kimlik doğrulamasına rağmen farklı cep telefonu veya banka bilgileriyle hesap açılabiliyor"

Ağırel duruma ilişkin "Yani anlıyoruz ki her iki yanıt da, bahis sitelerinde kimlik doğrulamasına rağmen farklı cep telefonu veya banka bilgileriyle hesap açılabildiğini, fakat bu tür hesaplarda para transferi yapılamadığını ortaya koyuyor. Tüm kimlik bilgilerimiz çeşitli platformlarda satılırken bu durum büyük sorun yaratır." değerlendirmesini yaptı.