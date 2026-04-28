AB’den sürdürülebilir altyapıya 20 milyar Euro’luk yeşil kalkan

Küresel ekonomi, enerji ve iklim kriziyle mücadele ederken Avrupa Birliği’nden (AB) stratejik bir hamle geldi. AB ve ortak finans kuruluşları, gelişmekte olan piyasalarda sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için 20 milyar Euro’ya kadar kaynak mobilize etmeyi hedefleyen Küresel Yeşil Tahvil Girişimi (GGBI) fonunu resmen hayata geçirdi. Brüksel’de imzalanan bu anlaşma, AB’nin ‘Global Gateway’ stratejisinin bir parçası olarak özel sermayeyi yeşil projelere çekmeyi amaçlayan en büyük kamu-özel ortaklıklarından biri olarak dikkat çekiyor. Fon, özellikle finansal kaynaklara erişimi kısıtlı olan bölgelerde çevre dostu projelerin önünü açacak bir kaldıraç görevi görecek.

Yeşil tahvillerle özel sermayeyi harekete geçirme stratejisi

GGBI fonunun ana çalışma prensibi, doğrudan nakit hibe vermek yerine yeşil tahvil piyasalarını büyüterek kurumsal yatırımcıları bu alana çekmek üzerine kurulu. Fon, gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler, yerel yönetimler ve şirketler tarafından ihraç edilecek yeşil tahvilleri birincil piyasadan satın alarak bu kurumların düşük maliyetli finansmana ulaşmasını sağlayacak. AB, bu girişimle sadece proje finanse etmiyor; aynı zamanda bu ülkelerde sürdürülebilir bir finans ekosistemi kurmayı ve yeşil standartları küresel ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyor. Toplam hacmin 20 milyar Euro’ya ulaşması beklenen bu mobilizasyon, özel sektörün risk algısını düşürerek sermayenin gelişmekte olan ekonomilere akışını hızlandıracak.

Euro’nun küresel gücü ve yerel piyasalara destek

Anlaşmanın bir diğer önemli boyutu ise Euro’nun uluslararası finans sistemindeki rolünü pekiştirmek olarak öne çıkıyor. Yatırımların bir kısmının hem yerel para birimleri hem de Euro üzerinden yapılacak olması, gelişmekte olan ülkelerdeki yerel sermaye piyasalarını güçlendirirken Euro’nun "yeşil finansın temel birimi" olma konumunu sağlamlaştırıyor. En az yüzde 20’lik bir payın dünyanın en az gelişmiş ülkelerine ayrılacak olması, bu fonun sadece ekonomik değil aynı zamanda bir iklim adaleti misyonu taşıdığını da gösteriyor. AB, bu hamleyle küresel sürdürülebilir finans liderliğini perçinlerken, rakiplerine karşı teknolojik ve finansal bir standart belirleme avantajı elde ediyor.

Yatırımcılar ve gelecek projeksiyonu

28 Nisan itibarıyla piyasalarda bu fonun hangi sektörlere öncelik vereceği tartışılmaya başlandı. Yenilenebilir enerji tesislerinden sürdürülebilir ulaşım ağlarına, temiz su altyapılarından dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpaze fonun kapsama alanında yer alıyor. Yatırımcılar için bu gelişme, gelişmekte olan piyasalarda AB garantisi ve teknik desteği altında yeni yatırım fırsatları anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte, GGBI fonu aracılığıyla ihraç edilecek ilk yeşil tahvillerin piyasadaki talep dengesini ve çevre odaklı hisse senetlerinin performansını nasıl etkileyeceği yakından takip edilecek.