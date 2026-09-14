AB'ye 2030 emisyon hedeflerine uyum takvimini erteleme çağrısı

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation fuarında DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Otosan, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania ve Volvo Group üst yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, Avrupalı kamyon ve otobüs üreticilerinin AB'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine bağlı olduğu, sektörde yıllardır yapılan yatırımlar sonucunda farklı kullanım alanlarına uygun sıfır emisyonlu ağır vasıtaların piyasaya sunulduğu belirtildi.

Nakliye ve ulaşım şirketlerinin bu araçları geniş ölçekte kullanabilmesi için gerekli şarj altyapısı, elektrik şebekesi bağlantıları, uygun enerji maliyetleri ve destekleyici politika çerçevesinin planlanan takvimin en az 3 yıl gerisinde kaldığına dikkati çekilen açıklamada, sıfır emisyonlu araçların pazar payının düşük, Avrupa genelindeki yaygınlaşma hızının ise ülkeler arasında büyük ölçüde dengesiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'da yeni ağır vasıta kamyon tescillerinin yüzde 2,4'ünü sıfır emisyonlu araçların oluşturduğu, bu oranın Polonya, İspanya ve İtalya'da yüzde 1'in altında, Almanya'da yüzde 4,3 ve Fransa'da yüzde 2,4 seviyesinde kaldığı bildirildi.

2030 karbon emisyonu hedeflerinin uygulanmasına 45 ay kaldığına işaret edilen açıklamada, sıfır emisyonlu araçların mevcut pazar payı ile hedeflere ulaşılması için gereken dönüşüm hızı arasında önemli fark bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu farkın kapatılabilmesi için sıfır emisyonlu kamyonların nakliye şirketleri açısından ekonomik olarak uygulanabilir hale gelmesi gerektiği ifade edildi.

Avrupa genelinde ağır vasıtalara uygun 2 binden az halka açık şarj noktası bulunduğu aktarılan açıklamada, her ay en az 700 ilave ağır vasıta şarj noktasının devreye alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, sıfır emisyonlu araçların yaygınlaşmasını sağlayacak koşulların hızla geliştirilmesi, üreticilerin cezalarla karşılaşmaması için 2030 uyum takviminin 3 yıl ertelenmesi gerektiği ifade edildi.

Mevcut AB kuralları, üreticilerin yeni ağır vasıtalardan kaynaklanan karbon emisyonlarını 2030'da yüzde 43, 2035'te yüzde 64 ve 2040'ta yüzde 90 azaltmasını öngörüyor.

Hedeflere uyulmaması halinde üreticilere araç başına fazla salınan her gram karbon emisyonu için 4 bin 250 avro ceza uygulanabilecek.

ACEA, 2030 hedefinin yalnızca 3 puan gerisinde kalınmasının sektöre 2,2 milyar avro cezaya neden olabileceğini öngörüyor.