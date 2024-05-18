Arçelik'in Enerji Çözümleri TIR'ı Türkiye turuna çıkıyor

Gazete Oksijen'in haberine göre 2023 yılında “Enerjiniz İyi Olsun” diyerek bir yenilenebilir enerji dönüşümü atağı başlatan şirket, Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı ile güneş enerjisinin potansiyelini Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelere aktaracak.

Üzerindeki güneş enerjisi sistemleriyle (GES) kullandığı elektriği kendisi üretecek TIR, Arçelik’in yerli güneş paneli, inverter, batarya, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümlerini işletmelere tanıtarak, işletmeleri güneş enerjisi kullanımına teşvik edecek. Yolculuğuna Ege’den başlayacak TIR, Kocaeli, Ankara, Kayseri ve Gaziantep de dahil sanayinin yoğun olduğu pek çok ili ziyaret ederek kasım ayına kadar ülkeyi dolaşacak.

"Sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyoruz"

Arçelik’in geliştirdiği ürün, teknoloji ve projelerle yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konusunda sektörü yönlendirdiğini vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşıyor. Geldiğimiz noktada yenilenebilir enerji kullanımı artık bir tercih değil, gezegenimizin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk halini aldı.

Sürdürülebilirlikte öncü bir şirket olarak bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle 2023 yılında Arçelik markamızla stratejik bir yatırım yaparak yerli güneş paneli üretimine başladık. Çok geçmeden bu alandaki ürün-hizmet portföyümüzü farklı çözümlerle genişlettik ve ‘Enerjiniz İyi Olsun’ diyerek bu ürün-hizmetlerimizi ülke genelindeki yetkili satıcı ve yetkili servis ağımıza yaydık. Bugün 350’den fazla bayimiz aracılığıyla bu ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Şimdi de Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı ile yenilenebilir enerji atılımımızı bir adım ileriye taşıyoruz.

TIR’ımız ile sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmayı, işletmeleri yenilenebilir enerji kullanımına teşvik ederek hem dünyamız hem işletmeler hem de ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“2,1 milyon ton karbon emisyonun önlenmesini sağlayabiliriz”

Dinçer, “Bugün Türkiye’nin kullandığı toplam elektriğin %40’tan fazlasını sanayi kuruluşları tüketiyor. Organize sanayi bölgelerinin tüketimi ise Türkiye’nin toplam sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık %50’sine denk geliyor. Hesaplamalarımıza göre; tüm OSB’lerin tüketimlerinin sadece %10’unu GES’lerden karşılanması bile yaklaşık 2,1 milyon ton karbon emisyonun önlenmesini sağlayabiliyor. Bu karbon salımı azaltımı 81 milyon ağaç dikmekle elde edilebiliyor.

Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı güneş enerjisinin potansiyel ekonomik ve ekolojik etkisini işletmelere sahada, birebir kullanım alanlarında aktarmak için ülkeyi dolaşacak. Projemiz, Avrupa’ya ihracat yapan işletmelerin Yeşil Mutabakat kapsamında yenilenebilir enerjiye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmelerini de kolaylaştıracak.

Projemiz ile Ege’den başlayıp Türkiye çapında organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktada yenilenebilir enerjiye yönelik teknolojilerimizi tanıtarak ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandırmaya çalışacağız. Yenilenebilir enerji atılımımızı önümüzdeki dönemde yeni adımlarla sürdüreceğiz. Hem ülkemizin ekonomisini desteklemek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

"Cihazlar kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor"

Arçelik’in sunduğu SunJunior Enerji Depolama Sistemleri ile tüketiciler; güvenilir ve uzun ömürlü lityum demir fosfat bataryaları ister şebekeden ister güneş panellerinden şarj ederek ihtiyaç anında kullanabiliyor.

Arçelik’in ürettiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile de tüketiciler, elektrikli araçlarını 7,4 kW ve 22 kW kapasiteli Arçelik by WAT Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile şarj ederek, sadece karbon ayak izlerini azaltmakla kalmıyor, fosil yakıt masrafını ortadan kaldırarak bütçelerinde tasarruf sağlıyor.

Arçelik Inverter’lar ile tüketiciler güneşten üretilen DC (doğru akım) elektriği, AC (alternatif akım) elektriğe dönüştürüp düzenleyerek güvenli bir kullanım sağlayabiliyor ve evlerindeki tüm enerjinin üretim ve tüketim dengesini izleyip, kontrol edebiliyor. İklimlendirmede doğa dostu Arçelik Isı Pompaları evlerde hem ısıtma ve hem de soğutma ihtiyacını karşılıyor. Arçelik’in ürettiği solar UPS’ler elektrik kesintisi anında devreye girerek cihazların elektrik kesintisine maruz kalmasını engelliyor ve bu sayede cihazlar kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.

Yıllık 9.922 ton karbon emisyonunu önlemeyi amaçlıyor

S&P Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 5 yıl üst üste sektörünün en yüksek puanını alan Arçelik; toplamda yıllık 600 MW değerinde üretim kapasitesine sahip İstanbul ve Ankara’daki tesislerinde yapay zekâ desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretiyor. Bu da yıllık olarak ortalama 1 milyon adet güneş paneline denk geliyor. Şirket, Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmeleri ile Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinin çatılarında kurulu güneş santralleri ile GES kurulu gücünü 20,3 MW’a çıkarttı.

İşletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 21 milyon kWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirirken 9.922 ton karbon emisyonunu önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 59 MWp kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyor. Toplam 59,5 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde yıllık 93 milyon kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Arçelik sadece bu üç arazi GES projesi ile Türkiye işletmelerinin elektrik ihtiyacının %45’ini karşılamayı hedefliyor.

Tamamlanan ve planlanan çatı GES projeleri de eklendiğinde, toplam GES kurulu gücünü 100 MW’a çıkarmayı ve Türkiye’deki işletmelerinin elektrik ihtiyacının %61’ini öztüketime yönelik güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı hedefliyor.