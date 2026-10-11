Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politikalar uygulanması ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması talebiyle gösteri düzenledi.
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Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Belçika İklim Koalisyonunun çağrısıyla, Brüksel'de hükümetin iklim politikaları protesto edildi.
Göstericiler, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.