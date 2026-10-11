  1. Ekonomim
  2. Sürdürülebilir Ekonomi
  3. Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü
Takip Et

Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politikalar uygulanması ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması talebiyle gösteri düzenledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü
Takip Et

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Belçika İklim Koalisyonunun çağrısıyla, Brüksel'de hükümetin iklim politikaları protesto edildi.Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü - Resim : 1

Göstericiler, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Belçika'da on binlerce kişi iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü - Resim : 2

 