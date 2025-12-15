"Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri" sahiplerini buldu

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi (KalDer) ve Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle; kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincini artırmak, sektörde çevresel ve ekonomik farkındalık oluşturmak amacıyla alanın uzmanlarının katıldığı 2. Sürdürülebilirlik Konferansı, Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Konferansın sonunda üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltma ihtiyacı, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri ve küresel beklentiler doğrultusunda sürdürülebilirliği kurumsal bir strateji haline getiren firmalara ödülleri verildi.

Düzenlenen törende; UEDAŞ Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’nü alan tek kurum oldu. Penguen Gıda, Seger ve Vanelli Tekstil de Bursa Sürdürülebilirlik Başarı Ödülü’ne layık bulundu. Kuruluşlar ödüllerini KalDer Bursa Şube Başkanı Serkan Ürkmez, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi’nin elinden aldı. Düzenlenen törende iş dünyası temsilcileri de hazır bulundu.