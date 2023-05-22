Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Üç günlük tatilin ardından, gram altın 1.262,64 liradan 1.252,86 seviyesine indi. Gram altın piyasaların açılmasından sonra 1.259,64 liraya çıktı. Ons altın 1.975 dolar seviyesinde. Çeyrek altın ise, 2.081,34 lira olarak işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.259,53 TL
Çeyrek altın 2.081,51 TL
Yarım altın 4.162,82 TL
Tam altın 8.325,65 TL
Cumhuriyet altını: 8.479,14 TL
ABD Doları: 19,79 TL
Euro: 21,42 TL