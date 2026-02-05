COP31’ye doğru: İş dünyası için 'Net Konuşalım'

Türkiye, bu yıl ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi’ne hazırlanırken iklim politikaları artık yalnızca kamu otoritelerinin değil, şirketlerin ve KOBİ’lerin de doğrudan gündeminde.

Çünkü mesele artık sadece çevre değil.

İklim başlığı bugün yeni ticaret kuralları, yeni finansman kriterleri ve yeni rekabet eşikleri anlamına geliyor.

Tam da bu ihtiyaçtan hareketle, TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı ve ESCON CEO’su Onur Ünlü ile Ekonomi Gazetesi yazarı Didem Eryar Ünlü’nün birlikte hazırladığı “COP31’e Doğru: İş Dünyası İçin Net Konuşalım” adlı yeni yayın serisi 10 Şubat Salı günü Nasıl Bir Ekonomi TV’de başlıyor.

Seri, yeşil dönüşümü teknik raporların ve karmaşık mevzuatın ötesine taşıyarak, iş dünyasının gündelik kararlarına tercüme etmeyi hedefliyor.

Program, Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalı, Ekonomi Gazetesi ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak.

“Korkutmadan, net anlatalım”

Şirketlerin büyük bölümü yeşil dönüşümü hâlâ “pahalı, karmaşık ve bize uzak” bir konu olarak görüyor.

Oysa karbon maliyetleri, enerji fiyatları, tedarik zinciri beklentileri ve Avrupa Birliği düzenlemeleri düşünüldüğünde bu başlık artık ertelenebilir değil.

Program tam da bu algıyı kırmayı amaçlıyor.

Her bölümde karbon ayak izi, enerji verimliliği, yeşil finansman, ihracatta yeni eşikler ve regülasyonların dolaylı etkileri sade bir dille ele alınacak. Teorik anlatımlar yerine sahadan örnekler ve uygulanabilir adımlar öne çıkacak.

Didem Eryar Ünlü’nün soruları iş dünyasının gerçek gündeminden gelecek; Onur Ünlü ise teknik konuları rakamlarla ve pratik çözümlerle yanıtlayacak.

Her bölümün sonunda ise tek bir soruya odaklanılacak: “Bugün bir şirket olarak ne yapabilirim?”

Neden şimdi?

Uzmanlara göre iklim politikaları artık çevresel bir hassasiyet değil, doğrudan ticari bir zorunluluk.

Karbon ayak izi bir rapor kalemi değil, maliyet kalemi.

Enerji verimliliği bir imaj meselesi değil, kârlılık konusu.

Büyük alıcılar ve ihracat pazarları ise tedarikçilerden veri, ölçüm ve şeffaflık talep ediyor.

Bu tablo özellikle KOBİ’ler için yeni bir döneme işaret ediyor:

Hazırlananlar avantaj kazanacak, bekleyenler geride kalacak.