'Gıda israfı beslenme kültüründen kaynaklanıyor'

MEHMET HANİFİ GÜLEL

İSTANBUL - Banvit BRF'nin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiği 'Akıllı Çocuk Sofrası' projesi danışmanları arasında yer alan Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, gıda israfının beslenme kültüründen kaynaklandığını belirtti. İhtiyaçtan fazla yemek tüketiminin ve arta kalan yemeğin israf anlamına geldiğini kaydeden Bolat, evde sağlıklı beslenme kültürü oluşturularak, her insanın ve çocuğun ihtiyacı kadar yemesiyle gıda israfının önüne geçilebileceğini söyledi. İhtiyacı kadar yenildiği zaman gıda israfını engelleneceğini ifade eden Bolat, ayrıca pandemi ile beraber insanlarda depresyon ve kaygı nedeniyle duygusal yemenin artmasına yol açtığını bildirdi.

Zorla yemek yedirmek çatışma yaratıyor

Akıllı Çocuk Sofrası projesinde ebeveyn ve çocuklar arasındaki yemek yememesinden dolayı ortaya çıkan sorunlara dikkat çektiklerini söyleyen Bolat, Türkiye’de gördükleri sorunlardan bir tanesinin anne ve babanın çocuklarına zorla yemek yedirmek olduğunu vurguladı. Bu durumun çoğu zaman çocuğu yemekten soğuttuğunu ve yemek yemediği için de ilişkilerin bozulduğuna dikkat çeken Bolat, “Biz burada temel prensipler belirledik. Birinci prensip şu; çocuk hem yemekle ilişki kuracak hem yemekte ilişki kuracak. İkinci prensip; beslenme sürecini çocuğun açlık hissi yönetecek. Anne baba yönettiği zaman çocuğun hem özgüveni düşüyor hem de istemediği halde yemek zorunda kalıyor. Üçüncü prensip ise önemli olan çocuğun karnını doyurmak değil, çocuğun hücrelerini doyurmak. Beslenme dediğimiz karın doyurmaktan öte bir şey. Dördüncü prensip ise çocuk beslendiğinde karnı ve ruhu doyacak” dedi.

İş birlikçi beslenmeyle çatışma ve israfın önüne geçilebilir

Çocuklara zorla yemek yedirildiği zaman ilişkilerin bozulduğuna işaret eden Bolat, çocukların her zaman 6 aylıkken bile ne kadar yemek ihtiyacı olduğunu belirleyebileceğini aktardı. Çocuğa yemek konusunda güvenilmesi gerektiğini belirten Bolat, şöyle devam etti: “Evde iki tane kültür var. Birincisi çatışmalı beslenme ve diğeri ise iş birlikçi beslenme olarak yer alıyor. Çatışmalı beslenmede her sofra bir çatışmaya dönüşüyor. İş birlikçi beslenmede ise besinlerin alınmasından hazırlanmasından, yapılmasından, masaya konulmasından ve beraber yenilmesinden dolayı çatışma doğmuyor. Hem yemekte hem de yemekle doğru ilişki kurmak gerekiyor. Evde ne yenilecek ne zaman yenilecek ve nerede yenilecek? Bu üçünü anne baba çocukla beraber karar veriyor. Hangisini yiyecek, nasıl ve ne kadarını yiyecek? Bu kararı da çocuğa bıraktığımız zaman evde sağlıklı bir beslenme kültürü oluşuyor. O zaman günün sonunda her çocuk ihtiyacı kadar yiyor ve anne babasıyla ilişkisi bozulmamış oluyor. Bu da doğal olarak israf engellenmiş oluyor.”

Akıllı Çocuk Sofrası’nın çok kapsamlı bir proje olduğunu ve görevinin aile, beslenme kültürü ve çocukla iletişim boyutu olduğunu belirten Bolat, aileler çocuklarının beslenmesi konusunda genellikle yetersizlik hissini yenmek, yemek yenilmediği zaman otoritelerine saygısızlık görmesi, çocuk sağlıksız olur diye hareket etmesi ve çocuklarına güvenmemekten kaynaklı sorunların yaşandığını ifade etti. Bolat, “Kültürümüzde genelde zorla yemek yedirilmesinden sorunlar ortaya çıkıyor. Oysa her birey ne kadar yemek yiyeceğine kendisi karar verebilir. Bu konuda araştırmalar var, 6 yaşındaki çocuklar hatta 6 aylık bebekler bile kendi beslenme ihtiyacını belirleyebiliyorlar” diye konuştu.

“Kültürel yapıyı yenmemiz lazım”

Bir panel için davet edildiği Kahramanmaraş’ta yaşadığı bir anısını anlatan Bolat, şunları kaydetti: “Panelde yerel yönetimden israfa yönelik bir çalışma yapmak istediklerini dile getirdiler. Ben de kendilerine bunu burada yapamayacaklarını ve neden yapamayacaklarını söyledim. Çünkü Maraş’ta şöyle bir kültür var; masa donatılmasa misafirperver olarak kabul edilmiyor. Bu kültürü nasıl yeneceksiniz? Onun için kültürel yapıyı da yenmemiz lazım. Karnın doymadan gözün doyacak diye bir söz var ve bir o kadar da yanlış bir söz.”

“Firmaların israfa yönelik çalışmaları önemli”

Firmaların topluma en fazla yön veren kurumlar arasında yer aldığını ve bu yöndeki çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Özgür Bolat, “Firmalar günün sonunda insanlara en çok dokunan kurumlar arasında yer alıyor. Bunun için firmaların sorumluluğu daha büyük. Toplumsal konulara değinen firmalar, bu işlere duyarlı çalışanları olmasından kaynaklanıyor. Onlar bu işlere ilgi duyduğu için şirketleri de ona doğru yönlendirebiliyorlar. Gıda israfı konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı, bu sadece gıda değil, zaman ve kaynak israfıyla da bir bütün olarak ele alınmalı” dedi.