İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2026 başvuruları başladı

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Sanayi sektörünün yeşil dönüşüm yolculuğundaki örnek ürün ve uygulamalarını görünür kılmak, başarı hikayelerini yaygınlaştırmak ve sektöre ilham vermek amacıyla düzenlenen ödül programı, Türkiye’de yerleşik tüm sanayi firmalarının katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

Dijital ortamda alınan başvurular için son tarih 7 Eylül!

Sanayi kuruluşu olduğunu belgeleyen tüm katılımcıların koşullara uygun başvuruları, alanında uzman jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilecek. Ödül almaya hak kazanan firmalar, düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldükleri ürün veya uygulamalarını kamuoyuna tanıtma fırsatı bulacak; aynı zamanda başarılarını simgeleyen ‘İSO Yeşil Dönüşüm Ödül Logosu’nu kullanma hakkı elde edecek.

Yenilenen kategoriler ve 2026 özel kategorisi

Bu yıl yenilenen yapısı ile biri özel olmak üzere 5 farklı kategoride verilecek olan İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2026 kapsamında firmalar, çalışmalarının niteliğine göre birden fazla kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilecek.

Başvuru koşulları, formlar ve kategoriler hakkında detaylı bilgi almak isteyen kurumlar web sitesini ziyaret edebilir, İSO Sürdürülebilirlik, Enerji ve Çevre Dönüşümü Şubesi ile iletişime geçebilir.

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri 2026 kategorileri

- Dönüşüm için TEMİZ ÜRETİM

- Dönüşüm için YEŞİL ÜRÜN VE TEKNOLOJİLER

- Dönüşüm için ENERJİ VERİMLİLİĞİ

- Dönüşüm için ORTAKLIKLAR

- 2026 Özel Kategorisi: Dönüşüm için SU VERİMLİLİĞİ