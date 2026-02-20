KalDer Kayseri 5. Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirildi

KAYSERİ/EKONOMİ

KalDer’in şeffaf, katılımcı ve demokratik yapısının bir yansıması olan Mali Genel Kurul’da; mali tablolar, faaliyet sonuçları ve gelecek dönem planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. KalDer Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kantarcı, konuşmasında küresel ölçekte değişen ticaret dinamiklerine, iş dünyasında dönüşüm ihtiyacına ve yeni iş modellerinin önemine değindi. KalDer’in evrensel yönetim prensipleri doğrultusunda rekabetçi organizasyonlar oluşturma hedefini vurgulayan Kantarcı, kalite bilincinin yaygınlaştırılması için iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, üzerinde çalışmaları devam eden Verimlilik Yönetim Modeli hakkında bilgi vererek üyeleri KalDer’in sunduğu kaynak ve ağ yapısından daha etkin faydalanmaya davet etti.

Konuşmasında ayrıca KalDer Kayseri’nin gelenekselleşen büyük organizasyonu olan Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin bu yıl takvim değişikliğiyle 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini paylaşarak, zirvenin her yıl olduğu gibi iş dünyasını ilham veren içeriklerle buluşturmaya devam edeceğini belirtti. Toplantıda 2025 yılı faaliyet planları, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve Kayseri iş dünyasında kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik stratejik adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.