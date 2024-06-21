“ÖTA geri kazanımı karbon seviyesini minimum düzeye indirebilir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yenilikçi yaklaşımıyla atıkları değerli kaynaklara dönüştüren ART Group, sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Karbon ayak izi ve emisyonu önemli derecede etkileyen ömrünü tamamlamış araçların geri dönüştürülmemesinin, çevresel etkilerinin yanında sektörün gelişmesini ve yeni oyuncuların sektöre dahil olmasını engellediğini belirten ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, “En yakın zamanda ÖTA’ları Avrupa standartlarında geri dönüştürerek hem can hem de mal riskimizi azaltacağımızı ve karbon seviyelerini minimum düzeyde tutmayı başaracağımızı umuyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2026 yılından itibaren geri dönüştürülmüş hammadde kullanım zorunluluğu geliyor. Bizim genişletilmiş üretici sorumluluğuna ihtiyacımız var. Üretici, sektörü her ne olursa olsun sorumluluk almalıdır. Yan sanayilerin ihtiyacı olan hammaddenin ivedilikle hazırlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ART Group olarak 18 global otomobil distribütörüne 81 ilde hizmet verdiklerini belirten Dursun, “Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yükümlülükler doğrultusunda firmamıza çok değerli görevler düşüyor. Bu doğrultuda, otomotiv üreticilerinin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi doğrudan tedarik etmek ve üreticilere geri dönüştürülmüş hammadde sağlayarak döngüsel ekonomi oluşturmak birincil hedefimiz. Bu hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlar ve makine parkurları ile donanımımızı güçlendirmeye devam ediyor, özellikle ömrünü tamamlamış araç sektöründe sahip olduğumuz lider pozisyonunu pekiştirmek, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalarla sektörde örnek bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.