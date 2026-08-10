PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu: Depozito sistemiyle ambalajlar atık değil, ekonomik değer olacak

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Türkiye'de depozito uygulaması kapsamında plastik ve cam şişeler ile alüminyum içecek ambalajlarının iadesinde ambalaj başına 1 TL teşvik uygulanırken, sistem 81 il ve 973 ilçeyi kapsayan ulusal entegrasyon sürecine geçti. İlk aşamada 2 binin üzerinde iade makinesi devreye alınırken, kısa sürede mahalle, semt ve köy ölçeğine kadar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık projeksiyonlarına göre sistem tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılacak ve Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar TL doğrudan katkı sağlanacak. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerin atık yönetim maliyetlerinin azalması, düzenli depolama alanlarından tasarruf edilmesi, geri dönüşüm sanayisinin daha temiz ve kaliteli yerli ham maddeye erişmesi, enerji tüketimi ile karbon emisyonlarının azaltılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlenmesi hedefleniyor.

Avrupa’nın yeni düzenlemelerine uyumda kritik rol üstlenecek

DOA Sistemi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yeni çevre ve ambalaj düzenlemelerine uyum sürecinde de önemli bir rol üstlenecek.

Avrupa Birliği, tek kullanımlık plastik içecek şişelerinde 2029 yılı itibarıyla yüzde 90 ayrı toplama oranına ulaşmayı hedeflerken, Avrupa Komisyonu da depozito sistemlerini yüksek toplama oranı sağlayan, daha kaliteli geri dönüştürülmüş ham madde üreten ve çevreye bırakılan ambalaj miktarını azaltan en etkili uygulamalar arasında gösteriyor.

Bu yönüyle Türkiye'de kurulan sistem, yalnızca çevresel kazanımlar sağlamayacak, aynı zamanda ihracatçı sanayinin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeni ambalaj regülasyonlarına uyum sürecini de destekleyecek.

"Sorun plastik değil, atığın doğru yönetilememesi"

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, DOA sisteminin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sanayi ve ekonomi açısından da önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Depozito Yönetim Sistemi'ni çevre ile sanayiyi karşı karşıya getiren değil, aynı hedefte buluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı yasaklar değil; ambalajları kaynağında ayrı toplayan, tüketiciyi teşvik eden, kayıt dışılığı önleyen ve geri dönüşüm sanayimize kaliteli yerli ham madde sağlayan güçlü bir sistemdir. Doğru uygulanan sistem sayesinde ambalajlarımız çevreye bırakılan bir atık değil, tekrar üretime dönen ekonomik bir değer olacaktır. PAGEV olarak sistemin yaygınlaşmasına, geliştirilmesine ve sanayimizle birlikte başarıya ulaşmasına her türlü katkıyı vermeye hazırız."

Plastik sanayisinin yıllardır savunduğu temel yaklaşımın "yasak yerine doğru toplama ve geri dönüşüm" olduğunu vurgulayan Eroğlu, plastik malzemelerin doğru yönetildiğinde çevre sorunu oluşturmadığını, asıl sorunun kullanım sonrasında ambalajların ekonomiye geri kazandırılamaması olduğunu ifade etti.

Gündem Plast Eurasia İstanbul ve RePlast Eurasia 2027'de masaya yatırılacak

Öte yandan PAGEV, depozito sistemi ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde düzenleyeceği uluslararası organizasyonlarla sürdürmeye hazırlanıyor. PAGEV iş birliğiyle 2-5 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Plast Eurasia İstanbul Fuarı, geri dönüşüm teknolojileri, ikincil ham madde kullanımı, sürdürülebilir üretim uygulamaları ve yeni ambalaj regülasyonlarının sektörün tüm paydaşları tarafından kapsamlı şekilde ele alınacağı önemli bir buluşma noktası olacak.

Bunun yanı sıra PAGEV ve PAGÇEV tarafından düzenlenecek RePlast Eurasia 2027 Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Hammaddeleri Fuarı ile Plastik Geri Dönüşüm Konferansı ve Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri de geri dönüşüm teknolojileri, döngüsel ekonomi yatırımları ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının tartışıldığı uluslararası platformlar olarak sektörün dönüşümüne yön vermeye devam edecek.