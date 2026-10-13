Pegasus dosyasında yeni gelişme: Polonya’dan İsrail’e veri aktarımı tespit edildi

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Pegasus casus yazılımı aracılığıyla Polonya vatandaşlarına ait hassas verilerin İsrail tarafına aktarılmasını “devlete karşı işlenmiş ağır bir suç” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tusk, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen yazılımın kapsamlı dijital gözetim imkânı sağladığını belirtti Tusk, yaşananları komünizmin sona ermesinden bu yana Polonya tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak değerlendirdi. Başbakan, sistemin kullanımı için suç mağdurlarına ayrılması gereken kaynakların harcandığını ve elde edilen veriler üzerinde Polonya tarafının yeterli kontrole sahip olmadığını öne sürdü.

Soruşturmada verilerin ülke dışına çıktığı belirlendi

Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Mart 2024’ten bu yana sürdürülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara ilişkin açıklama yaptı Açıklamada, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) uzmanlarının incelemelerinde, Pegasus sisteminin mobil cihazlardan kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan kapsamlı veriler elde edebildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Uzmanların tespitlerine göre, Polonya Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (CBA) yazılım üzerinde tam kontrole sahip değildi. Yazılımı geliştiren şirketin, verilerin işlendiği ve saklandığı altyapıya erişebilmesi de güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Soruşturmada ayrıca sistem üzerinden elde edilen verilerin Polonya dışına çıktığı tespit edildi. Savcılık açıklamasında, sistemin tasarımının toplanan bilgilerin tam güvenliğini garanti etmediğine dikkat çekildi.

Muhalefet liderleri ve savcıların verileri de gündemde

Tusk, açıklamasında yalnızca sıradan vatandaşların değil, Polonyalı muhalefet liderlerinin ve bağımsız savcıların bilgilerinin de söz konusu sistem üzerinden aktarılmış olabileceğini dile getirdi.

Başbakan, binlerce hatta on binlerce Polonya vatandaşına ait hassas verinin yabancı bir devletin erişimine sunulduğunu savundu. Bu durumun sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalar, casus yazılımların devlet kurumları tarafından kullanımında denetim, veri güvenliği ve yetki sınırlarının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Pegasus tartışması önceki hükümet dönemine uzanıyor

Polonya’da Ekim 2023 seçimlerinin ardından göreve gelen yeni parlamentoda, Pegasus yazılımının önceki hükümet döneminde kullanıldığına ilişkin iddiaları incelemek üzere özel bir komisyon kurulmuştu.

Tusk, Şubat 2024’te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini yazılımı yasa dışı şekilde kullanmakla suçlamıştı.

Son soruşturma bulguları, Pegasus’un kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirirken kişisel verilerin korunması ve devlet kurumlarının dijital gözetim araçları üzerindeki denetimi konularını da öne çıkardı.