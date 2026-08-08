Sıfır Atık Vakfı, 4 ilde plastik atık sorununu yerinde inceleyecek

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Sıfır Atık Vakfı, son dönemde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında ve nehirlerde gözlemlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması başlatıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Antalya, Mersin, Muğla ve Adana’da gerçekleştirilecek incelemelerde, plastik atıkların karasal alanlardan su kaynaklarına ve denizlere taşınmasına ilişkin mevcut durum yerinde gözlemlenecek.

Saha programında, kıyılarda ve nehirlerde görülen plastik atıkların kaynakları, atıkların çevreye bırakılmasına yol açan süreçler, mevcut atık yönetimi uygulamaları ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek. Sahadan elde edilecek bulguların, plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakanlık koordinasyonuyla, valilerin katılımıyla oturumlar düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, COP31 öncesinde çevrenin korunması ve sıfır atık alanlarında yürütülen çalışmalarla eş güdüm içerisinde hareket eden Vakıf, Antalya, Mersin, Muğla ve Adana’da gerçekleştireceği saha incelemeleriyle plastik ve mikroplastik kirliliğinin kaynaklarını ve çevresel etkilerini yerinde değerlendirecek. İllerde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Adana, Mersin, Muğla ve Adana valilerinin de katılacağı oturumlar düzenlenecek.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde 2017 yılında başlayan güçlü bir dönüşüm süreci olduğuna işaret ederek, bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir toplumsal harekete dönüştüğünü ifade etti.

“Plastik atıklar konusunda ciddi bir çalışma içindeyiz”

Türkiye’de plastik atıkların yönetimine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporuna da dikkat çekti.

Ağırbaş, Türkiye’nin plastik atık üretimi ve plastik kirliliğinin önlenmesi konusunda daha güçlü adımlar atması gerektiğini belirterek, “Plastik atıklarında ciddi çalışma içindeyiz. En kapsamlı plastik atık raporunu milletimizin takdirine sunduk. Biz Türkiye olarak dünya ortalamasının yüzde 44 üzerinde plastik atık üretiyoruz. Nüfusumuza oranla okyanusları ve nehirleri dört kat fazla kirletiyoruz. Okyanuslara sadece bizim zararımızın oranı yüzde 1,5. Çok fazla bir oran” ifadelerini kullandı.