Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi: Ortak bildiriyle yeni yol haritası

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başkanlığındaki toplantıda, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Gençlik Çalışmaları Danışmanı ve Genç Diplomasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, önceki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansları’nda görev almış iklim şampiyonları bir araya gelerek, küresel iklim müzakerelerinin mevcut durumu ve COP31 sürecine ilişkin öncelikli başlıkları kapsamlı biçimde ele aldı.

COP Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Samed Ağırbaş, “ortak akıl” vurgusu yaparak, “Ortak akılla başarıya ulaşabileceğimize biz inanıyoruz. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlayan bu hareket artık kıtaları aştı” dedi.

Sıfır Atık Vakfı olarak bir ilki gerçekleştirerek, Birleşmiş Milletler'in bütün Türkiye ofislerinin düzenli olarak çalışma grubu çatısı altında bir araya getirildiğini belirten Ağırbaş, “Türkiye için neler yapabiliriz? Bu bağlamda önümüzdeki süreçte hangi adımları atabiliriz bunları tartışıyoruz” diye konuştu.

“Sıfır Atık Forumu’na 150’den fazla ülkeden katılım bekleniyor”

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na bu sene 150’den fazla ülkeden katılım beklendiğini söyleyen Ağırbaş, “Forum, Sıfır Atık ve çevre bağlamındaki en büyük sivil toplantı olma özelliği taşıyoruz. Biz bu toplantıyı Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumları ile 500'den fazla partnerle beraber organize ediyoruz. Sıfır Atık Forumu kendisini özgür hisseden, çevreye dair, dünyaya dair söylem üretmek isteyen herkesin ortak toplantısıdır. Burada devletlerin etkisi yok. Burada sivil toplumun gücü var, vatandaşların fikrinin gücü var” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın İstanbul’u merkez yapma iradesinin takipçisiyiz”

Sıfır Atık Vakfı’nın toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalıştığını belirten Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'deki bütün dezavantajlı gruplarla, bütün paydaşlarla beraber yol yürüyoruz. 86 milyonu Sıfır Atık Hareketi'nin doğal bir üyesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde denizlerimize, göllerimize, sularımıza gidiyoruz. “Daha iyi nasıl koruyabiliriz?” diye. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in merkezi yapma ile alakalı iradenin sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği bağlamındaki takipçiliğini de biz yapıyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da 5 yıl içinde 10’dan fazla uluslararası kuruluşun sıfır atık ve çevre çalışmalarını yürüteceği ofislerin açılması hedefini ortaya koyan Ağırbaş, şöyle devam etti: “Bu hedeflerimizin bir tanesine ulaştık. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri programı ofisini açtı. Önümüzdeki süreçte, yapmış olduğumuz görüşmelerle beraber 10'dan fazla kuruluşun ofislerini açmasını öngörüyoruz ve İstanbul'un da sıfır atığın kalbi olmasını, Birleşmiş Milletler bağlamındaki çalışmaların merkezi olmasını istiyoruz.”

“Her operasyonumuzda sürdürülebilirlik için gayret ediyoruz”

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise şehrin, her yıl nüfusunun 10 katı kadar misafir ağırladığını belirterek, “Antalya'da aynı zamanda büyük bir tarımsal faaliyet var. Bütün bunlar tabii ki çevreye büyük bir yük bindiriyor. Bunun farkındayız. Biz yaptığımız her türlü operasyonu Türkiye olarak sürdürülebilir yapmaya gayret ediyoruz ve bu cennet coğrafyanın çocuklarımıza da bu şekliyle, hatta mümkünse daha iyi şekliyle devredilmesi için gayret ediyoruz” dedi.

“Yalnızca çevre değil, kalkınma, adalet ve varoluş meselesi”

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içinden geçtiğimiz sürecin yalnızca bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma, adalet ve

varoluş meselesi olduğunu söyleyerek, “Artık sözlerin değil, somut sonuçların konuşulması gereken bir dönüm noktasındayız. Dünya her yıl 2 milyar tonun üzerinde atık üretiyor. Milyarlarca insan hala temel atık yönetimi hizmetlerine erişemiyor. Bu tablo, çevresel bir kriz olmanın ötesinde derin bir sosyal ve ekonomik eşitsizliğe gözler önüne, gözlerimizin önüne seriyor” dedi.

“Sıfır Atık Forumu çatısı altında Gençlik Forumu kuruyoruz”

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Gençlik Çalışmaları Danışmanı ve Genç Diplomasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Forumu çatısı altında Genç Diplomasisi Derneği ile ortaklaşa yeni bir girişim başlatılacağını bildirerek, “Gençleri güçlendirmeye adanmış yeni bir Sıfır Atık Gençlik Forumu kuruyoruz. Bu forum, gençleri sadece katılımcı olarak bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda onları karar vericiler, tasarımcılar ve uygulayıcılar olarak konumlandıracaktır ayrıca Gençlik Diplomasisi Derneği ile işbirliği içinde, bu girişimi somut adımlar çerçevesinde küresel düzeye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan UNICEF Türkiye Direktörü Paolo Marchi, çocukları, gençleri iklim tartışmasının odak noktası haline getirmek için Sıfır Atık Vakfı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda uygulanabilir eylem planı masaya yatırıldı

Toplantının ana odağını, Küresel İklim Eylem Gündemi’nin (GCAA) beş yıllık vizyonunun somut çıktılara dönüştürülmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin uygulanabilir bir eylem planının şekillendirilmesi oluşturdu. Bu kapsamda, geçmiş dönem iklim şampiyonlarının bilgi ve deneyimlerinden azami düzeyde faydalanılması, devlet dışı aktörlerin sürece etkin katılımını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi ve çok paydaşlı ortaklıkların derinleştirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Toplantıda, özellikle iklim krizinin etkilerinin derinleştiği mevcut küresel konjonktürde, çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi, uygulama odaklı politikaların yaygınlaştırılması ve yerelden küresele uzanan sürdürülebilir kalkınma modellerinin desteklenmesi gerekliliği vurgulandı. Bu çerçevede, Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika aracı değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve insani boyutlarıyla bütüncül bir kalkınma modeli sunduğuna dikkat çekildi.

“İstanbul Sıfır Atık Çalışma Grubu” kurulması kararlaştırıldı

Toplantı kapsamında ayrıca, “İklim Değişikliğinin Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik İstanbul Sıfır Atık Çalışma Grubu”nun kurulması kararlaştırıldı. Sıfır Atık Vakfı çatısı altında faaliyet gösterecek bu yapı ile sıfır atık ve iklim politikalarının entegre edildiği yenilikçi bir model geliştirilmesi, politika üretim süreçlerinin koordinasyonu ve İstanbul’un küresel ölçekte çevre ve iklim alanında öncü şehirlerden biri olarak konumlandırılması hedeflenmektedir.

‘Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Bildirisi’ yayımlandı

Toplantı sonucunda; Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Ortak Bildirisi oluşturulurken, sıfır atığın iklim değişikliğiyle mücadelede etkin bir araç olarak konumlandırılmasına yönelik uluslararası mutabakatın güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritasının belirlenmesi gibi kritik çıktılar elde edildi. Toplantının sonunda yayımlanan bildiride, küresel ölçekte iklim politikalarının daha etkin, kapsayıcı ve uygulanabilir hale getirilmesine ilişkin güçlü bir irade ortaya konuldu.

Bildiride ayrıca, COP31 Başkanı Murat Kurum’un ortaya koyduğu öncelikler doğrultusunda; sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının iklim eyleminin merkezine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, entegre ve ölçeklenebilir çözümlerle sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve iklim politikalarının somut uygulamalarla güçlendirilmesi hedefi benimsendi.

“Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Aktivasyon Grubu” oluşturuldu

Bu kapsamda kurulması memnuniyetle karşılanan “Yüksek Düzey Şampiyonlar Aktivasyon Grubu”nun; ülkelerin sıfır atık ve döngüsel ekonomi politikalarını Ulusal Katkı Beyanları (NDC), Ulusal Uyum Planları (NAP) ve uzun vadeli düşük emisyonlu kalkınma stratejilerine entegre etmelerine destek sağlaması öngörülüyor. Bildiride, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları gözetilerek finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme alanlarında ilerleme sağlanmasının öncelikli olduğu ifade edildi. Öte yandan, Sıfır Atık Vakfı’nın, Küresel İklim Eylem Gündemi kapsamında oluşturulan Aktivasyon Grubu’na destek sunacağı da kaydedildi.