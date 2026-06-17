Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 sürecinde iş birliği için özel çalışma grubu kuruyor

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, küresel çevre gündeminin önemli aktörleriyle kurduğu güçlü diyaloglarla sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedefliyor.

Bu kapsamda, geçen Mayıs ayının başında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş öncülüğünde, G7 ülkeleriyle yürütülen temaslarda; sıfır atık çözümlerinin yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi modellerinin güçlendirilmesi, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı mekanizmalarının geliştirilmesi ve yerel uygulamaların küresel iklim eylemine dahil edilmesi başlıkları ele alındı.

G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 yolunda ortak çalışma dönemi

Sıfır Atık Vakfı tarafından oluşturulacak özel çalışma grubuyla, G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ortak projeler geliştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve küresel iklim hedeflerine katkı sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

“Sıfır Atık Vakfı olarak G7 ülkeleriyle çalışma grubu kuruyoruz”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, sıfır atık yaklaşımının iklim krizine karşı somut ve uygulanabilir çözümler sunduğunu vurguladı.

Ağırbaş, “Sıfır Atık vizyonumuzu küresel ölçekte güçlendirmek, iklim eylemini sahada karşılığı olan sonuçlara dönüştürmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. G7 ülkeleriyle oluşturacağımız çalışma grubu, COP31 ve COP32 süreçlerinde ortak hedefler doğrultusunda önemli bir iş birliği platformu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır Atık Forumu’nda G7 ülkelerinden güçlü katılım

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu da küresel çevre diplomasisinin önemli buluşma noktalarından biri olurken, G7 ülkelerinden yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Foruma G7 ülkelerinin temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. G7 dönem başkanlığı temsilcileri ile Fransa’dan üst düzey temsilcilerin de yer aldığı Forumda; sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eyleminde küresel iş birliği imkanları ele alındı.

Forum, Türkiye’nin sıfır atık vizyonunun uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösterirken, G7 ülkeleriyle sürdürülecek ortak çalışmalar için önemli bir zemin oluşturdu.

Küresel iklim gündeminde sıfır atık diplomasisi

Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği süreci, atık yönetiminin ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması, gıda kayıplarının önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapsayıcı çözümler geliştirilmesini hedefliyor.

Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği sürecinin önemli adımlarından biri, Paris’te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında yürütülen üst düzey temaslar oldu. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, G7 toplantıları kapsamında Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere farklı ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelerek sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanı başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecindeki rolü, iklim eyleminin güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması ele alındı. Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı temsilcileriyle gerçekleştirilen temaslarda, sıfır atık uygulamalarının iklim politikalarına entegrasyonu ve sahadaki uygulamaların desteklenmesi konuları değerlendirildi.

Birleşik Krallık’tan bilim dünyası temsilcileri ve iklim kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ise akademik ağların, bilimsel çalışmaların ve yenilikçi çözümlerin COP31 sürecine katkısı ele alındı. Avrupa İklim Vakfı ve Global Methane Hub ile gerçekleştirilen temaslarda da küresel iklim politikalarının geleceği, metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejiler ve çözüm odaklı ortaklık imkanları değerlendirildi.

Sıfır Atık Vakfı, küresel iklim eylemine katkı sunmayı sürdürüyor

Ağırbaş ayrıca G7 kapsamında düzenlenen toplantılarda sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi değil; kaynak verimliliği, gıda kayıplarının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsayan bütüncül bir iklim çözümü olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen temaslar, Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 süreçlerinde geliştireceği ortak çalışmalar için güçlü bir diplomasi zemini oluşturdu.

COP31 yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında Sıfır Atık Vakfı, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren uluslararası ortaklıklarla küresel iklim eylemine katkı sunmayı sürdürüyor.