“Sürdürülebilirlikte en büyük etken teknoloji olacak”

Kamu, bilişim, akademi ve iş dünyasını 22 yıldır bir araya getiren, bu yıl “Dünya’yı Teknoloji Kurtaracak” teması ile 24 Kasım Perşembe günü Fişekhane’de gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi’nde yaşanabilir bir dünya için yeni teknolojiler konuşulacak. SAP Türkiye ana sponsorluğunda ve Turkcell Dijital İş Servisleri, Schneider Elektrik, Roksit, GlassHouse ve Knowledge Club Premium sponsorluğunda düzenlenecek zirve fiziksel olacak ve online kayıt yaptıranlar etkinliğe bedelsiz katılabilecek.

Etkinlik öncesinde M2S Araştırma Şirketi tarafından yapılan ‘Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji Araştırması’nın sonuçları kamuyla paylaşıldı. “Dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlikte başarıyı yakalamada en büyük etken bilişim teknolojileri olacak" tanımına dair görüşlerin sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 78,96’sı ‘Katılıyorum’, yüzde 14,24’ü ‘Karasızım’ derken ‘Katılmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 6,80’ oldu.

“Günümüzde teknoloji, doğayı-dünyayı nasıl etkiliyor?” sorusu ile bugünün de sorgulandığı araştırmada; alınan yanıtlar şuan ulaşılan seviyeden çok da memnun olunmadığını ortaya koyuyor. İlgili soruya yüzde 51,46 oranında ‘Yeteri kadar faydanılmıyor’ yanıtı verilirken, yüzde 30,42 oranında ‘Zarar veriyor’, yüzde 16,83 oranında ‘Fayda sağlıyor’ cevabı alındı. ‘Etkisi yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 1,29.

“Teknolojinin doğru kullanımı, en hızlı karbon emisyonuna etki edecek”

Sürdürülebilirlik çatısında listelenen iyileştirme alanlarına teknolojinin hızlı etkisinin ele alındığı araştırmada, “Teknolojinin doğru kullanımı sizce en hızlı hangi alanı iyileştirecek?” sorusuna en yüksek oranda belirtilen iki yanıt ‘Ekolojik denge ve Karbon emisyonu’ oldu. Yüzde 26,21 oranında belirtilen ‘Ekolojik denge’ ve yüzde 21,68 oranında belirtilen ‘Karbon emisyonu’ yanıtını, ‘Birey güvenliği (yüzde 18,77)’, ‘Çevresel atıklar ve kirlilik (yüzde 16,83)’ takip etti.

Her iki katılımcıdan biri “Henüz yolun başındayız” dedi

“Günümüzde tüm dünyada geliştirilen teknolojinin ‘sürdürülebilirlik’ özelinde olumlu katkısını” değerlendiren katılımcılar, süreci yüzde 50,49 oranında ‘henüz yolun başındayız’ olarak tanımladı. ‘İlerleme aşamasında’ diyenlerin oranı yüzde 43,04 iken ‘Gelişmeler oldukça iyi durumda’ diyenlerin oranı yüzde 6,47 oldu.

Yapay Zekâ açık ara önde

“Dünyayı kurtaracak teknolojinin merkezinde sizce hangi alan/alanlar yer alacak?” sorusuna yüzde 69,58 ile en yüksek oranda verilen yanıt ‘Yapay Zeka’ oldu. Ardından ‘Iot (yüzde 47,25)’, ‘Büyük veri (yüzde 44,98)’, ‘Robotik süreç otomasyonu (yüzde 44,01)’, ‘Analitik teknolojiler (yüzde 41,42)’ ve ‘Diğer (yüzde 10,3)’ yanıtları alındı.

Türkiye’nin yol haritası ne olmalı?

Teknolojinin merkezinde ‘Yapay Zeka’ yer alacak görüşünün alındığı araştırmada, “Ülkemizde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bilişim teknolojilerinin hızlanmasında Türkiye’nin yol haritası, öncelikli eylemleri neler olmalı?” sorusuna bir önceki soruyu destekleyen nitelikte yüzde 76,05 oranında ‘Yapay zeka yatırımının artması’ cevabı alındı. Yüzde 67,31 ile ‘Milli ve yerli teknolojilere ağırlık vermek’ gerektiği belirtilirken, ‘5/6G’ye hızlı geçiş’ diyenlerin oranı yüzde 37,86 oldu.

“Teknoloji üretiminde sürdürülebilirlik yeteri kadar ön planda değil”

“Dünyayı kurtaracak teknolojinin üretiminde sürdürülebilirlik yeteri kadar ön planda değil” tanımına katılımcıların katılma oranları da alındı. Katılımcıların yüzde 60,19’u ‘Katılıyorum’ derken, yüzde 29,45’i ‘Kararsızım’, yüzde 10,36’sı ‘Katılmıyorum’ dedi.

“Dünyaya duyarlı teknolojiler, tüketiciler tarafından artık daha çok tercih ediliyor” tanımına ise katılımcılar yüzde 43,04 oranında ‘Katılıyorum’, yüzde 34,63 ‘Kararsızım’ ve yüzde 22,33 oranında ‘katılmıyorum’ cevabını verdi.

Bilişim teknolojileri alanında gelecek öngörüsünün de sorgulandığı araştırmada katılımcılara “Gelecek 5 ila 10 yılı düşündüğünüzde, Türkiye’nin teknoloji ve bilişim alanında hangi konularda hızlı ilerleme kaydedeceğini / hangi konunun ön planda olacağını düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29,45’u en yüksek oranda ‘Yapay Zeka’ derken, ‘Siber Güvenik’ yüzde 27,51, ‘Bulut Çözümleri’ yüzde 23,95 ile ilk üç sırada yer aldı.

“Sürdürülebilirliğe en büyük katkıyı ‘tam dijitalleşme’ sağlayacak”

“Önümüzdeki 5 yılda sürdürülebilirliğe en büyük katkı sağlayacak gelişme” ise yüzde 38,19 ile ‘Tam dijitalleşme’ olarak belirtildi. Yüzde 37,86 ile ikinci sırada yer alan ‘Elektrikli Araçlar’ cevabını, ‘Kuantum teknolojileri (yüzde 8,74)’ ve ‘Blockchain (yüzde 8,74)’ takip etti.

“İlerlemenin önündeki en büyük engel, insan kaynağı özelinde yaşanan sorunlar”

“Ülkemizde bilişim teknolojilerinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel, gerekli nitelikli insan kaynağını bulamamak ve elde tutamamak” tanımının katılımcılara yöneltildiği araştırmada, tanıma ‘Kesinlikle katılıyorum’ (yüzde 41,75)’ ve ‘Katılıyorum (yüzde 34,95)’ diyenlerin toplam oranı yüzde 76,7 oldu. ‘Kararsızım’ yüzde 4,85, ‘Katılmıyorum’ yüzde 12,30 ve ‘Kesinlikle katılmıyorum’ yanıtı yüzde 6,15 oranında alındı.

“Dünyamızın geleceğinde en büyük rol teknolojide olacak”

'Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji Araştırması’nı değerlendiren Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, “M2S Araştırma Şirketi ile gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji Araştırması” da ortaya koydu ki dünyamızın geleceğinde en büyük rol teknolojide olacak. Teknoloji sayesinde dünyanın her yeri ile iletişim kurabiliyor, istediğimiz verileri toplayabiliyor, bu verileri işleyebiliyor ve anlamlı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Sürdürülebilirlik için teknolojinin, iletişimin ve verinin gücünü kullanmamız gerekiyor. Teknoloji, dünyayı değiştirirken kendisi de değişmek zorunda. Bu nedenle teknolojinin hem kendi dönüşümünü hem de yaşanabilir bir dünyadaki büyük rolünü her açıdan Bilişim Zirvesi’nde konuşacağız.” dedi.