TFF duyurdu: İsteyen futbol kulübü kendi enerjisini üretebilecek

ANKARA(EKONOMİ)-Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kedi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 33 bin metrekare alanda 6 bin panelden oluşan bir GES kuracak. Bu santralde yıllık yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor. Federasyonun proje kaynaklı gelirinin de yıllık 10-12 milyon lira olması bekleniyor. Öte yandan, kulüplerin de kendi elektriklerini üretebilecekleri Karaman’da 2 bin dönüm büyüklüğünde bir arazi de 49 yıllığına TFF’ye tahsis edildi.

Büyükekşi: Yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Taner Senseven ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal’ın katıldığı toplantıyla yeni projeyi tanıttı.

TFF’nin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş modeliyle bir proje hayata geçireceklerini belirten Başkan Mehmet Büyükekşi, “Yaklaşık 2.6 mWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kurulması için ilk adımı atıyoruz. 33 bin metrekare alanda yaklaşık 6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor” dedi.

Projenin desteklenmesi için devletin Karaman’da 2 bin dönümlük bir arazi tahsis ettiğini söyleyen Büyükekşi, burada da futbol kulüplerinin tek tek başvurarak elektrik ihtiyaçlarını karşılayabileceğini dile getirdi.

Santralin yıllık 500 bin ağacağa karşılık gelen 2 bin ton karbon salımının engelleneceğinin altını çizen Büyükekşi, “Üretilecek yeşil enerjinin büyüklüğü 1.500 adet konutun 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer olacak. Kurulacak güneş enerjisi santrali ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun başta Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri olmak üzere, Beylerbeyi ve Levent tesisleri ile 16 adet bölge müdürlüğündeki kamp ve tesislerinin tamamına temiz enerji sağlanacak” dedi.

Günay: Dünyaya örnek olacak bir proje

EPDK Başkan Vekili Yusuf Günay , sadece Federasyon değil futbol kulüplerinin de enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Karaman’daki arazinin 49 yıllığına TFF’ye tahsis edildiğini belirtti.

Santralin temelinin Temmuz ayında atılacağını ifade eden Günay, üretimin de Ekim’de başlayacağını söyledi. Yıllık 10-12 milyon liralık elektrik üretileceğini dile getiren Yusuf Günay, “25 yıllık süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na sağladığı değer bugünkü değer itibarıyla 400 milyon TL'dir” şeklinde konuştu.

İlgili şirketin GES kurulumunu yaparak santrali 6 yıl işleteceğini ifade eden Günay, sürenin sonunda TFF’nin para harcamadan GES’in sahibi olacağını aktardı. Günay bu projenin dünyaya örnek olabileceğini vurguladı.

Santral yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretecek

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Buzluk Köyü'nde, 151 ada, 1 parsel üzerindeki 75.212,55 m² arsa içerisinde bulunan ve TFF için ayrılmış olan 33.214,66 m² araziye 5832 adet güneş panelinden oluşacak santralde, yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor. Santral, Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile TFF'nin öz kaynakları kullanılmadan kurulacak.