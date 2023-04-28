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TÜİK’ten ‘Enerji Hesapları 2021 Haber Bülteni’ne ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıtların erken temini ve analiz süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla ‘Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni’ni 2 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni’ni 2 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 22 Aralık'ta yayımlanacağı duyurulan "Enerji Hesapları, 2021 Haber Bülteni"nin idari kayıtların erken temini ve analiz süreçlerinin tamamlanması nedeniyle 2 Mayıs'ta yayımlanacağı bildirildi.