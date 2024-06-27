Watsons Türkiye, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. "Watsons İyilik Hareketi" çerçevesinde “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Toplumsal Sürdürülebilirlik” ve “Ekonomik Sürdürülebilirlik” olmak üzere üç ana başlıkta hazırlanan raporda Watsons’ın Türkiye’deki sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara ve projelere yer verildi. Watsons Türkiye, sektörün ilk sürdürülebilirlik raporuyla güzellik ve kişisel bakım perakende sektöründe bir dönüşüm başlatmayı amaçlarken sektördeki sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çekiyor.

2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50,4 azaltacak

Çevre ile ilgili projelerini “Watsons İyilik Hareketi Daha İyi Bir Geleceğe Çağırıyor” çatısı altında sürdüren Watsons Türkiye, sera gazı emisyonlarının tespiti ve azaltımı konusunda önemli girişimlerde bulunuyor. Sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 kriterine kıyasla %50,4 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

Aynı zamanda 2025 yılına kadar plastik ambalajlarında en az %20 geri dönüştürülmüş plastik içerik kullanmayı hedefleyen Watsons, 2022 yılında yürütülen geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarından 78 ton atık geri dönüştürerek 1 milyon TL tasarruf etti.

“Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor” projesi kapsamında da 2022 yılında TEMA Vakfı ve ÇEKÜL iş birliği ile 76.580 fidan bağışlandı. Watsons, bu projeyle 2030 yılında 1 milyon fidan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

Watsons, hayvan refahı çalışmalarını ise “Watsons İyilik Hareketi Hayvan Sevgisini Büyütmeye Çağırıyor” başlığı altında yürütüyor. 2019 yılından beri yürüttüğü “Pati Dostu Watsons” projesiyle çevreye duyarlı, patili dost sahibi ve hayvansever müşterilere ulaşıyor. 2030 yılına kadar 200 mağazasında kedi ve köpekler için kulübe, mama ve su kapları yerleştirmeyi planlıyor.

2022 yılında kadın çalışan oranı %80

Watsons, kadın çalışan oranını yüksek tutmanın yanı sıra iş ortaklarını da kadın çalışan sayılarını artırmaları için teşvik ediyor. 2022 yılında kadın çalışan oranı %80'e, kadın yönetici oranı ise %57'ye ulaşan Watsons Türkiye 'Watsons İyilik Hareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor' projesi kapsamında, kadın çalışan oranı %50'nin altında olan üretici firmaları ziyaret ederek, şirketleri bu alana yatırıma teşvik ediyor.

Watsons, ayrıca 1,3 milyon erişim alan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine ve yerel üretime destek olmak amacıyla kadın kooperatiflerinde el emeği ile üretilen ürünleri, hiçbir kar elde etmeden mağazalarında, watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Uygulaması’nda müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerine 450'den fazla sürdürülebilir yaşam ürünü sundu

2022 yılında RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikalı ürün oranı %45 olan Watsons, müşterilerine 450'den fazla sürdürülebilir yaşam ürünü sundu. Watsons, müşterilerine sunduğu sürdürülebilir yaşam ürün çeşitliliğini her yıl artırmayı hedeflerken, plastik tüketimini azaltmayı taahhüt ediyor.

Watsons Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu hakkında değerlendirmede bulunan Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Bilinçli tüketiciliğin, çevre yönetiminin ve toplumsal kaygıların ön safhalarda yer aldığı bir çağda Watsons Türkiye olarak, sorumlu kurumsal uygulamaları ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığı misyon edindik. Sürdürülebilirliğe olan sarsılmaz bağlılığımızı sergilemekle kalmayıp aynı zamanda bu hayati alandaki başarılarımızı, karşılaştığımız zorlukları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi özetleyen kapsamlı bir belge olan ‘Watsons Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2022’yi sunmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım perakendecisi olarak faaliyetlerimizin, çevre, çalışanlarımızın refahı, hizmet verdiğimiz toplumlar ve ekonomi üzerinde yaratabileceği etkinin farkındayız. Bu rapor, karbon ayak izimizi en aza indirmeye, toplumsal refahı artırmaya ve yaşadığımız dünyaya olumlu katkıda bulunmaya yönelik sürekli çabalarımızın bir kanıtıdır. Raporda, tüm iş süreçlerimizde ve operasyonlarımızda atıkları azaltmaya, kaynakları korumaya ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yönelik devam eden girişimlerimiz yer alıyor. Ayrıca çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sürdürülebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kültürünü benimsetmek için ‘Watsons İyilik Hareketi’ kapsamında yürüttüğümüz projelerimiz de bulunuyor. Sürdürülebilirlik raporumuzla sürekli iyileştirme taahhüdümüzü vurgulayarak sürdürülebilirlik çabalarımıza ilişkin şeffaf ve dürüst bir açıklama sunmayı amaçlıyoruz” dedi.