Yazılım sektörünün geleceği TOBB’da masaya yatırıldı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, yaptığı açılış konuşmasında yazılım sektörünün Türkiye’nin dijital dönüşümündeki lokomotif rolüne dikkat çekerek sektörün potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için “ortak akıl” yaklaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Meclis Başkanı Ertan Barut ise, Türkiye’nin saygın ve ölçeklenebilir bir yazılım ülkesi olması yolunda stratejik altyapıların ve yerli kapasitenin büyütülmesinin önemine değindi. Barut, yapay zekâ ve siber güvenlik yatırımlarının veri merkezlerini daha kritik bir noktaya taşıdığını belirterek, sektörün "ajan-tabanlı sistemler" ve yüksek teknoloji entegrasyonu ile bu yeni döneme hazır olması gerektiğini vurguladı.

14 komitenin sorunları paylaşıldı

Toplantının ana gündem maddesi kapsamında, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Kükrek’in moderatörlüğünde, 14 teknoloji odaklı alt komitenin başkanları, kendi alanlarına yönelik "3 temel sorun ve 3 çözüm önerisi" sunumları paylaşıldı.

Yapay zekadan blokzincire, siber güvenlikten yeşil bilişime kadar 14 farklı disiplinde; üretim, istihdam ve ihracat gibi genel sorunlar, teknolojik odak alanlara dair spesifik çözüm önerileri ve kamu mevzuatına dair beklentiler detaylıca ele alındı. Komite Başkanları başkanlarınca, kendi komitelerince belirlenen öncelikli 3 sorun ve çözüm önerilerini maddeler halinde 3’er dakika içinde kamu kurumlarının değerlendirmelerine sunuldu.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde, 17 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan, iş dünyasının yapay zeka ile olan etkileşimini arttırması amacıyla gerçekleştirilecek, TOBB İş Dünyası “Yapay Zeka Zirvesi” hakkında bilgi verildi. Yazılım sektörüyle yapay zekadan faydalanmak isteyen sanayicileri bir araya getirecek etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenmekte. Komitelerin sorunlarını dikkatle dinleyen kamu kurumu temsilcileri tarafından, sektörün konuları kabul gördü ve paylaşılan konuları tek tek çözüme kavuşturmak üzere Meclis ile yakın işbirliği içinde çalışacakları belirtildi. Ayrıca, genel sorunlardan ziyade somut sorun ve çözüm önerilerinin sunulmuş olmasından dolayı duyulan memnuniyet aktarıldı