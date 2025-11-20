  1. Ekonomim
  4. Beyaz Saray’da Musk’lı Ronaldo’lu Ziyafet | 28 Maddelik Gizli Ukrayna Planı | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

👀 Piyasalarda gözler Nvidia raporunda
🇺🇸 Trump, Kaşıkçı cinayetinde ABD istihbaratını yalanladı
🏛️ ABD Temsilciler Meclisi “Epstein tasarısını” onayladı
📰 Axios: ABD, Rusya ve Ukrayna’yla yeni bir plan üzerinde çalışıyor
🚨 Polonya’da demiryolu sabotajından “2 Ukraynalı” sorumlu
🇧🇷 Brezilya’dan Şansölye Merz’e “kibir” suçlaması
🇨🇳 Çin–Japonya görüşmesi olumsuz sonuçlandı
🗾 Japonya turizminde ekim rekoru
⚡ Avustralya’da enerji bolluğu nedeniyle 3 saat ücretsiz elektrik
🚗 Mercedes “herkes için” araba planlıyor
💊 AB, menopoz semptomları için Bayer’in ilacını onayladı
⚖️ Meta, FTC’de antitröst davasını kazandı

Altın 4 Bin Dolar Desteğini Korurken Bitcoin Sert Düştü! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası
ABD'li Dev Bankadan Altın Tahmini! | 'Türkiye Dünyadan Ayrışıyor' | Paranın İzinde | Atılım Murat
BIST100 Neden Küreselden Pozitif Ayrıştı? | Ekonomi Masası | 19 Kasım
Çin-Japonya İlişkileri Kızışıyor! | Trump'tan Meksika'ya “Operasyon” Sinyali | ALL STREET JOURNAL
Reel Sektörün Yurt Dışı Kredileri Tarihi Rekorda! | Paranın İzinde | Güldem Atabay | 18 Kasım
Borsa Haftaya Pozitif Başladı! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 18 Kasım
Fon Yatırımcılarını Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Murat iman
Trump’tan Yeni “Maduro” Sinyali | Çin-Japon Gerilimi Tam Gaz! | ALL STREET JOURNAL | 17 Kasım
