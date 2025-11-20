Beyaz Saray’da Musk’lı Ronaldo’lu Ziyafet | 28 Maddelik Gizli Ukrayna Planı | ALL STREET JOURNAL
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
👀 Piyasalarda gözler Nvidia raporunda
🇺🇸 Trump, Kaşıkçı cinayetinde ABD istihbaratını yalanladı
🏛️ ABD Temsilciler Meclisi “Epstein tasarısını” onayladı
📰 Axios: ABD, Rusya ve Ukrayna’yla yeni bir plan üzerinde çalışıyor
🚨 Polonya’da demiryolu sabotajından “2 Ukraynalı” sorumlu
🇧🇷 Brezilya’dan Şansölye Merz’e “kibir” suçlaması
🇨🇳 Çin–Japonya görüşmesi olumsuz sonuçlandı
🗾 Japonya turizminde ekim rekoru
⚡ Avustralya’da enerji bolluğu nedeniyle 3 saat ücretsiz elektrik
🚗 Mercedes “herkes için” araba planlıyor
💊 AB, menopoz semptomları için Bayer’in ilacını onayladı
⚖️ Meta, FTC’de antitröst davasını kazandı