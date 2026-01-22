Trump Ömür Boyu Başkan mı Oluyor? | Musk-Ryanair Savaşı | Davos VIP Skandalı | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 Trump’ın 1 Yılı: “365 Gün, 365 Başarı”

🕊️ Trump’ın Barış Kurulu Planı: “Ömür Boyu Başkan”

🇺🇸🇬🇧 ABD ve İngiltere Arasında Chagos Krizi

🌍 Davos 2026 Nasıl Gidiyor?

🇫🇷 Macron: Bu Çağ Yeni Emperyalizm Çağı Değil

📩 Trump Bu Kez de Rutte’nin Mesajını İfşaladı

🇸🇾 Suriye, SDG’ye Entegrasyon İçin 4 Gün Süre Verdi

✈️ Elon Musk – Ryanair Savaşı