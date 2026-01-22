  1. Ekonomim
  4. Trump Ömür Boyu Başkan mı Oluyor? | Musk-Ryanair Savaşı | Davos VIP Skandalı | ALL STREET JOURNAL

Trump Ömür Boyu Başkan mı Oluyor? | Musk-Ryanair Savaşı | Davos VIP Skandalı | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 Trump’ın 1 Yılı: “365 Gün, 365 Başarı”
🕊️ Trump’ın Barış Kurulu Planı: “Ömür Boyu Başkan”
🇺🇸🇬🇧 ABD ve İngiltere Arasında Chagos Krizi
🌍 Davos 2026 Nasıl Gidiyor?
🇫🇷 Macron: Bu Çağ Yeni Emperyalizm Çağı Değil
📩 Trump Bu Kez de Rutte’nin Mesajını İfşaladı
🇸🇾 Suriye, SDG’ye Entegrasyon İçin 4 Gün Süre Verdi
✈️ Elon Musk – Ryanair Savaşı

