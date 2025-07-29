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  4. ABD-AB Anlaşması ve Trump’tan Putin’e Ültimatom! Piyasa Son Gelişmeleri Nasıl Fiyatlıyor?

ABD-AB Anlaşması ve Trump’tan Putin’e Ültimatom! Piyasa Son Gelişmeleri Nasıl Fiyatlıyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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