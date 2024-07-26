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  4. ABD Beklentilerin Üzerinde Büyüdü! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?

ABD Beklentilerin Üzerinde Büyüdü! Piyasa Nasıl Tepki Verdi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ - Dr. Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. ŞEREF OĞUZ - YAYIN KURULU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
HAKAN AKBAŞ - ALBRIGHT STONEBRIDGE GROUP TÜRKİYE BAŞDANIŞMANI

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