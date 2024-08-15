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  4. ABD Enflasyonu Son 3,5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

ABD Enflasyonu Son 3,5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - ALLBATROSS GRUP STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
ONUR ÜNLÜ - TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. / YEŞİL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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