ABD Enflasyonu Son 3,5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - ALLBATROSS GRUP STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
ONUR ÜNLÜ - TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. / YEŞİL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ