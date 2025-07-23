ABD Ticaret Anlaşmaları İçin Geri Sayım Başladı! Borsalar, Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ