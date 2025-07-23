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  4. ABD Ticaret Anlaşmaları İçin Geri Sayım Başladı! Borsalar, Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?

ABD Ticaret Anlaşmaları İçin Geri Sayım Başladı! Borsalar, Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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