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  4. Açlık Sınırı Asgari Ücretin 2 Bin TL Üzerinde!

Açlık Sınırı Asgari Ücretin 2 Bin TL Üzerinde!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. ŞEREF OĞUZ - EKONOMİ GAZETESİ YAYIN KURULU BAŞKANI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
PROF. DR. İLTER TURAN - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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