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Altın, Borsa, Döviz… Şimdi Nerede Olmalı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Ferhat Yükseltürk

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Ferhat Yükseltürk, piyasaların nabzını tutuyor! Süheyla Yılmaz’ın sunduğu Paranın İzinde programında;

✔ Türkiye'nin 5 yıllık CDS’inin 300’ün altına inmesi
✔ 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin %25,1 olması
✔ Trump'ın Körfez’e çip satışının etkisi
✔ Borsa, döviz ve altında pozisyon alma zamanı mı?

Başlıkları masaya yatırılıyor!

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