Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor! Piyasalarda Beklentiler Ne Yönde?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Barış Esen ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
BESTİ KARALAR- EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
GÖKHAN USKUAY - ALLBATROSS PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ
DR. NURİ SEVGEN – YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
ZEYNEP GÜRCANLI – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI