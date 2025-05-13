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Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor! Piyasalarda Beklentiler Ne Yönde?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

BESTİ KARALAR- EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
GÖKHAN USKUAY - ALLBATROSS PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ
DR. NURİ SEVGEN – YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
ZEYNEP GÜRCANLI – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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