  4. Altın, Gümüş, Borsa.. Aralıkta Hangi Yatırım Aracı Kazandıracak? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar

Altın, Gümüş, Borsa.. Aralıkta Hangi Yatırım Aracı Kazandıracak? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar

Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu TSKB Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar.

Programdaki konu başlıkları;

Altın, gümüş, borsa… Aralık’ta neye yatırım yapmalı?
Merkez bankaları haftasına hoş geldiniz
Fed hapşırırsa dünya üşütür mü?
Fed’in gör dediği: Likidite mi, faiz mi?
ABD tahvil piyasası’nda sert satış
Koş vatandaş koş: Amerikan rüyasında damping
Ray Dalio uyardı: Gelecek 2 yıl tehlikeli
Çin dış ticaretinde madalyonun diğer yüzü

