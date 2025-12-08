Altın, Gümüş, Borsa.. Aralıkta Hangi Yatırım Aracı Kazandıracak? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar
Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu TSKB Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar.
Programdaki konu başlıkları;
Altın, gümüş, borsa… Aralık’ta neye yatırım yapmalı?
Merkez bankaları haftasına hoş geldiniz
Fed hapşırırsa dünya üşütür mü?
Fed’in gör dediği: Likidite mi, faiz mi?
ABD tahvil piyasası’nda sert satış
Koş vatandaş koş: Amerikan rüyasında damping
Ray Dalio uyardı: Gelecek 2 yıl tehlikeli
Çin dış ticaretinde madalyonun diğer yüzü