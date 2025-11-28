  1. Ekonomim
  Altın, Gümüş için Duyulmamış Yorum! | Borsada "Ucuzun da Ucuzu" Riski! | Şans Sohbetleri

Altın, Gümüş için Duyulmamış Yorum! | Borsada "Ucuzun da Ucuzu" Riski! | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde altın–gümüş piyasalarındaki kritik ayrışmayı, borsadaki “ucuzun da ucuzu” riskini ve Türkiye ekonomisini etkileyecek küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Nasıl Bir Ekonomi TV’nin sevilen programı Şans Sohbetlerinin son bölümünde Gazeteci Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu, piyasaların yıl sonu görünümünden 2026 beklentilerine kadar geniş bir çerçeveyi ele aldı.

Ağaoğlu, özellikle gümüş fiyatlarında Çin kaynaklı sert hareketlere dikkat çekerek, Çin borsalarındaki fiziki stok düşüşünün fiyatları hızla yukarı taşıdığını söyledi. Gümüşün bu yıl üç kez 54 dolar seviyelerini test ettiğini hatırlatan Ağaoğlu, “Önümüzdeki yıl altına kıyasla daha iyi performans gösterebilir. Gümüşte yeni rekor ihtimali bence masada” dedi.

Altın tarafında Çin’in son düzenlemeleriyle iç piyasa fiyatlarının küresel fiyatlardan ayrıştığını belirten Ağaoğlu, 2026’da tahvil piyasalarındaki olası sıkışmanın değerli metallere yeniden güçlü talep yaratabileceğini vurguladı.

Programda bugünkü enflasyon-faiz tartışmaları da ele alındı. Ağaoğlu, TCMB’nin faiz adımlarından çok kredi genişleme oranlarının belirleyici olacağını söyledi:
“Faiz inse bile yeni krediye ulaşamayan için hiçbir şey değişmez. Ekonomi uzun süredir kredi kanallarındaki tıkanıklığın etkisini yaşıyor.”

Borsa İstanbul için “Ucuzuz ama ucuzun da ucuzu var” yorumunu yapan Ağaoğlu, yabancı yatırımcıyı çekecek yapısal ve hukuki adımlar olmadan kalıcı yükselişlerin zor olduğunu dile getirdi.

Küresel cephede ise ABD’de faiz indirim döngüsü, Avrupa’daki durgunluk riski, Rusya–Ukrayna savaşında olası barış taslağı ve Venezuela–ABD gerilimi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Program, 2026’nın hem jeopolitik hem de ekonomik açıdan “dalgalı ama fırsat barındıran bir yıl olacağı” değerlendirmesiyle sona erdi.

