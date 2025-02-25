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  4. Altın Tarihi Rekorunu Yeniledi, Borsa İstanbul Negatifte!

Altın Tarihi Rekorunu Yeniledi, Borsa İstanbul Negatifte!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KATILIMCILAR

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK - KRİPTO PARA UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DR. BURCU AYDIN - TEPAV DİREKTÖRÜ / IMF ESKİ EKONOMİSTİ
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

 

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