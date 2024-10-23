  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Altın ve Gümüş Yükselişte! Tahminler Yukarı Revize Ediliyor

Altın ve Gümüş Yükselişte! Tahminler Yukarı Revize Ediliyor

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET GERZ - ATA PORTFÖY CEO'SU
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

Diğer Videolar
2025'in Ekonomik Çerçevesi: Bizi Neler Bekliyor?
2025'in Ekonomik Çerçevesi: Bizi Neler Bekliyor?
Altın, Gümüş Yükseliyor! Borsa Kış Uykusunda...
Altın, Gümüş Yükseliyor! Borsa Kış Uykusunda...
Bankacılıkta Düşüş %3’ü Aştı! BIST100’de Neler Oluyor?
Bankacılıkta Düşüş %3’ü Aştı! BIST100’de Neler Oluyor?
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?
TCMB Pas Geçti! İlk Faiz İndirimi Ne Zaman Gelir?
TCMB Pas Geçti! İlk Faiz İndirimi Ne Zaman Gelir?
Bitcoin Riskler Karşısında En İyi Yatırım Aracı Mı?
Bitcoin Riskler Karşısında En İyi Yatırım Aracı Mı?
Borsa, Altın... Yatırımcıları Neler Bekliyor? Uzmanlar Anlattı!
Borsa, Altın... Yatırımcıları Neler Bekliyor? Uzmanlar Anlattı!