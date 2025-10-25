  1. Ekonomim
Altında 4.000 $ Altı Masada mı? | TCMB Faiz İndirdi | Borsada Yükseliş Senaryoları | Şans Sohbetleri

Şans Sohbetleri’nin yeni bölümünde Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, TCMB’nin faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul’daki yükseliş senaryolarını ve altın fiyatlarında olası düzeltmeyi değerlendirdi.

Nasıl Bir Ekonomi TV'de yayınlanan Şans Sohbetleri’nin yeni bölümünde, haftanın en sıcak başlıkları masaya yatırıldı.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Gazeteci Hakan Güldağ, TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından Borsa İstanbul’daki (BIST 100) hareketi ve altın fiyatlarındaki yön değişimini ayrıntılı biçimde analiz etti.

TCMB Kararı ve Piyasaların Tepkisi

Ağaoğlu, faiz indiriminin piyasa beklentisinin altında kaldığını, buna rağmen metindeki değişikliklerin dikkat çekici olduğunu söyledi.

“PPK metninden maliye eşgüdümü vurgusu çıkarıldı. Bu, Merkez Bankası’nın tek başına kaldığı anlamına geliyor,” dedi.

Güldağ ise, faiz indirimi kararının ardından borsada temkinli bir iyimserlik yaşandığını belirtti.

BIST 100 endeksi 55 günlük ortalamada tutunuyor. 11.600–11.700 seviyeleri yeniden test edilebilir. Ancak kalıcı yükseliş için yapısal güven şart,” yorumunda bulundu.

Borsada Yükseliş Senaryoları

Programda, bankacılık hisselerindeki toparlanma, yabancı girişlerinin yavaş da olsa artması ve CHP kurultay davası kararı sonrası oluşan ‘normalleşme’ algısı da konuşuldu.

Güldağ, “Borsa son dönemde pozitif haber akışını fiyatladı ama bu yükselişin sürdürülebilmesi için faiz ve maliye politikasında uyum gerekiyor,” dedi.

Altın ve Gümüşte Düzeltme Dönemi

Ali Ağaoğlu, altın ve gümüşteki sert ralli sonrası sağlıklı bir düzeltme sürecinin başladığını vurguladı.

“Altında 4.000 dolar altı masada. 3.900–3.750 bandı güçlü destek. Gümüşte 47,8–48 bölgesi ilk destek seviyesi,” dedi.

Ağaoğlu, yatırımcılara “panik değil, temkin” uyarısı yaparak, bu düzeltmenin “yükseliş trendinin doğal bir parçası” olduğunu ekledi.

Enerji ve Küresel Gelişmeler

Programda ayrıca ABD’nin Rosneft–Lukoil yaptırımları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma da ele alındı.

Ağaoğlu, “Petrolde kısa vadede belirsizlik devam edecek. Ancak önümüzdeki yıl fiyatların bugünkünden daha düşük olacağını düşünüyorum,” dedi.

 

