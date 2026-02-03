  1. Ekonomim
  4. Altında Düşüş Bitti mi? Borsada Kötü Günler Geride Kaldı | Haftanın Stratejisi | Volkan Dükkancık

Şenay Zeren'in sunduğu Haftanın Stratejisi'nin bu haftaki konuğu Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık oldu.

Programda şu konular ele alındı;

🔥 Enflasyonda Yüksek Seyir Kalıcı mı? Riskler ve Kırılma Noktaları
🏦 Faiz Cephesinde Senaryo Değişir mi? Piyasalar Ne Fiyatlıyor?
🥇 Altın ve Gümüşte Yeni Dönem: Yükseliş Sürer mi, Düzeltme mi Geliyor?
🇺🇸 Fed Bağımsız Kalabilir mi? 2026’ya Giderken Kritik Sınav
📉 Borsada Yön Neresi? 2026’nın İlk Sinyalleri Ne Diyor?
🏭 2026’da Hangi Sektörler Öne Çıkacak? Kazananlar ve Geride Kalanlar
🌍 Yabancı Yatırımcının İştahı Sürer mi? Sermaye Akışında Yeni Denge
🧺 2026’nın İlk Yarısı İçin Portföy Sepeti: Risk–Getiri Dengesi Nasıl Kurulmalı?
