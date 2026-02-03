Altında Düşüş Bitti mi? Borsada Kötü Günler Geride Kaldı | Haftanın Stratejisi | Volkan Dükkancık

Programda şu konular ele alındı;

🔥 Enflasyonda Yüksek Seyir Kalıcı mı? Riskler ve Kırılma Noktaları

🏦 Faiz Cephesinde Senaryo Değişir mi? Piyasalar Ne Fiyatlıyor?

🥇 Altın ve Gümüşte Yeni Dönem: Yükseliş Sürer mi, Düzeltme mi Geliyor?

🇺🇸 Fed Bağımsız Kalabilir mi? 2026’ya Giderken Kritik Sınav

📉 Borsada Yön Neresi? 2026’nın İlk Sinyalleri Ne Diyor?

🏭 2026’da Hangi Sektörler Öne Çıkacak? Kazananlar ve Geride Kalanlar

🌍 Yabancı Yatırımcının İştahı Sürer mi? Sermaye Akışında Yeni Denge

🧺 2026’nın İlk Yarısı İçin Portföy Sepeti: Risk–Getiri Dengesi Nasıl Kurulmalı?

