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  4. Altında Yeni Hedef Ne? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk

Altında Yeni Hedef Ne? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü Paranın İzinde programında Süheyla Yılmaz’ın konuğu altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk

- Altın fiyatlarında son durum, ons ve gram altın beklentileri, jeopolitik gelişmelerin etkisi ve yatırımcının önündeki yeni hedefler bu yayında masaya yatırılıyor.

- Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükseliş ve düşüş sinyallerini yorumlarken yatırımcılara yol haritası çiziyor. Süheyla Yılmaz soruyor, Yıldırımtürk yanıtlıyor.

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