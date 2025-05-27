Altında Yeni Hedef Ne? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Mehmet Ali Yıldırımtürk
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Bugünkü Paranın İzinde programında Süheyla Yılmaz’ın konuğu altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk
- Altın fiyatlarında son durum, ons ve gram altın beklentileri, jeopolitik gelişmelerin etkisi ve yatırımcının önündeki yeni hedefler bu yayında masaya yatırılıyor.
- Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükseliş ve düşüş sinyallerini yorumlarken yatırımcılara yol haritası çiziyor. Süheyla Yılmaz soruyor, Yıldırımtürk yanıtlıyor.