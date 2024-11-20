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  4. Altında Yıl Sonu Beklentileri… Rekora Mı İmza Atacak, Düşüşe Mi?

Altında Yıl Sonu Beklentileri… Rekora Mı İmza Atacak, Düşüşe Mi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Talip Aktaş - Dr. Barış Esen- Berfin Çipa | ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
BURCU ÜNÜVAR - TSKB BAŞEKONOMİSTİ VE DİREKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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