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  4. Altının Cazibesi Devam Eder mi? | Borsayı Neler Bekliyor? | Kerem Aksoy | Haftanın Stratejisi

Altının Cazibesi Devam Eder mi? | Borsayı Neler Bekliyor? | Kerem Aksoy | Haftanın Stratejisi

Haftanın Stratejisi programı her salı saat 20.00'de Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında...

Merve Kornik
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Bu hafta Haftanın Stratejisi programında; TCMB faiz kararı öncesinde piyasaların nabzını tutuyoruz. Peki yatırımcılar bu karardan nasıl etkilenir? Hisse senetlerinden altına, fonlardan dövize kadar birçok yatırım aracı için yaz aylarına özel portföy stratejileri masada!

Programda Öne Çıkan Başlıklar:

- TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler
- Faiz düşerse dolar neden cazip hale gelir?
- Borsa yeniden 19 Mart öncesine dönebilir mi?
- Hisse ve hisse fonları için doğru zaman mı?
- Para piyasası fonlarına dair ipuçları
- Altın yatırımında yön ne olur?
- Kredi notu artışı beklentileri: Fitch ve Moody’s ne yapar?
- Yaz ayları için ideal portföy sepeti nasıl olmalı?

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