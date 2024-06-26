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  4. Asgari Ücrete Ara Zam İhtimali Masadan Kalktı Mı?

Asgari Ücrete Ara Zam İhtimali Masadan Kalktı Mı?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

12:23 CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
24:44 MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
49:06 HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
57:24 PROF. DR. FATİH ÖZATAY - ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
1:19:56 DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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